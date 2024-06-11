Регионы стали больше платить на обслуживание госдолга

Счетная палата зафиксировала увеличение расходов регионов на обслуживание госдолга. Это следует из оперативного доклада о выполнении федерального бюджета и бюджета внебюджетных фондов за первые три месяца этого года.

© РИА Новости

Рост расходов на обслуживание госдолга составил 6,8%. Как отмечается, подобная динамика связана с тем, что в стране повышали ключевую ставку, начиная со второго полугодия 2023 года.

Еще одним фактором является существенный рост оборотов по коммерческим кредитам в связи с единым налоговым платежом. Подчеркивается, что для покрытия кассовых разрывов каждый месяц требовалось дополнительное привлечение коммерческих кредитов — их погашали в конце месяца за счет поступивших доходов. Отмечается, что бюджетные кредиты — основной элемент в структуре совокупного госдолга регионов (78,3% всего госдолга).

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к проведению ответственной налогово-бюджетной политики на уровне стран и восстановлению международных экономических связей на глобальном уровне.