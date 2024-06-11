Экс-премьер Азаров назвал четыре слабых места в экономике Украины

У Украины практически нет возможности восстановить свою экономику из того состояния, в котором она находится сейчас. Такое мнение высказал в понедельник в передаче «Утро добрым не бывает» экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Российская газета

«На то есть четыре основные причины: катастрофическая демографическая ситуация, бегство капитала за рубеж, упадок энергетики, хроническая закредитованность», — считает он. RT на русском

В частности, указывает Азаров, для функционирования экономики нужны рынки сбыта, в том числе и внутри страны, однако население Украины сократилось в два с половиной раза. «Раньше, когда обсуждалась возможность размещения корейских автомобильных заводов на Украине, считалось, что 50 млн человек мало для того, чтобы такое предприятие было рентабельным. В стране с 20 млн населения о подобном нечего и говорить», - отметил экс-премьер. ТАСС