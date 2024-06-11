Экономист спрогнозировала повышение курса рубля

В ближайшее время курс рубля будет расти. Об этом заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы ФГБОУ ВО «РЭУ им Г. В. Плеханова» Людмила Голощапова. Это произойдет благодаря решению Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов.

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— Жесткая позиция ЦБ всегда играет за крепость отечественной валюты. Поэтому с начала года доллар под давлением и ниже 90 рублей, евро — 96–98, а юань — 11–13. В дальнейшем значения дойдут до локального дна и начнут подниматься, — объяснила Голощапова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».



Эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день не идет речи о девальвации российской валюты.

8 июня Центробанк России в четвертый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Но при этом в ведомстве отметили, что после замедления инфляции цены вновь пошли в рост, передает «Царьград».

Чтобы выбрать наиболее прибыльный вклад до конца года, необходимо обратить внимание не только на размер ставки, но и на срок действия вклада, а также на возможность его досрочного закрытия. Об этом рассказал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.