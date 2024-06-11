Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,1% на открытии торгов

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов упал на 1,1%, до отметки 18 163,12. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 1,3%, до 3 723.

Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, финансовом секторе, отрасли потребительских товаров, а также в области информационных технологий. Так, акции страховой компании AIA Group на открытии торгов упали на 2,66%, технологического гиганта Tencent - на 1,97%, банка HSBC - на 0,36%.

Среди "голубых фишек" ценные бумаги 6 компаний продемонстрировали рост, у 67 они подешевели, у 9 - не изменились в цене.

Компания-оператор отелей и игорных заведений Galaxy Entertainment Group стала "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (плюс 2,38%).