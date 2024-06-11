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Россия предложила дружественным странам расчеты по-новому

Россия предлагает странам, входящим в БРИКС и партнерам объединить механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Россия предложила дружественным странам расчеты по-новому
© ТАСС

По его словам, страны могли бы рассчитываться цифровыми активами Центробанков, привязанными к нацвалютам. Министр указал, что регуляторы выпустят цифровые финансовые активы (ЦФА) по аналогии с токенами. Для обеспечения ЦФА рассматриваются разные предложения. Например, предлагается привязать их стоимость к национальным валютам стран-участниц БРИКС.

Компании смогут применять эту инфраструктуру в качестве альтернативы традиционным расчетам. При этом для стран БРИКС не предполагается создание единого расчетного инструмента. Речь идет только об использовании современных решений для упрощения процедур расчетов.

В настоящее время инициатива находится на стадии глубокой проработки. Ведутся работы по созданию концепции, формируются списки возможных участников проекта. Предложение носит долгосрочный характер. Планируется поэтапная реализация проекта.

О создании финансовой платформы для БРИКС ранее говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Рассматривается несколько вариантов. В частности, расчеты в стейблкоинах или создание платформы, объединяющей финансовые системы ее участников (BRICS Bridge). Обсуждалась также возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.

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Антон Силуанов
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