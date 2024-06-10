Бразилия почти в пять раз увеличила экспорт кофе в Россию

Бразильские компании в мае 2024 года увеличили поставки кофе на российский рынок почти в пять раз, до $26 млн. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.

По данным агентства, в конце весны экспорт бразильского кофе в Россию вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном. Журналисты отметили, что это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран.

В общей сложности, в период с января по май поставки достигли $65,2 млн, что на треть больше прошлогоднего результата.

Рамаз Чантурия, гендиректор ассоциации «Росчайкофе», сообщил ранее, что Бразилия является крупнейшим производителем кофе на планете, на ее долю приходится 40% от мирового рынка.

Вместе с тем, пояснил предприниматель, на российском рынке традиционно занимает значительное место Вьетнам, в 2023 году он обогнал бразильских конкурентов почти на 40 тыс. тонн. Это, добавил он, обусловлено тем, что из республики значительно проще и дешевле доставлять кофе, чем из Бразилии.

Коммерческий директор The Coffee Soldiers Павел Илларионов заметил, в свою очередь, что Вьетнам в последнее время теряет позиции из-за климатических изменений, проблем с урожаем и удобрениями. Эти факторы, уточнил он, могут помочь Бразилии стать лидером по поставкам кофе в Россию.