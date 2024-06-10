Стало известно о переговорах ЕС с Украиной по транзиту российского газа

Чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Таким образом исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться, уточняет агентство.

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику. Кроме того, европейские чиновники опасаются того, что, простаивая, трубопроводы могут прийти в негодность или стать военными целями, поясняет Bloomberg.

Как заявил агентству главный исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов, Киев позитивно рассматривает инициативу по закупке газа у Баку и намерен продолжать использовать находящуюся на территории страны инфраструктуру. При этом он исключил участие Украины в любых проектах ЕС по продлению транзита, которые будут предполагать контакты с российским "Газпромом".

Испания нарастила закупки российского газа

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.