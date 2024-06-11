Стало известно, что начало дорожать в Финляндии из-за санкций против РФ

В Финляндии стоимость древесины будет ежегодно расти в среднем на 10% на фоне санкций против России. Об этом пишет Tekniikka&Talous со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов страны.

В 2023 году цены на балансовую древесину вырастут на 11-14% к 2022 году. Березовые лесоматериалы подорожают на 13%, хвойные — на 3%.

«Удорожание продолжится из-за роста спроса в лесопромышленности, потребности в энергетической древесине и антироссийских санкций. Европа закрыла рынок для поставок из РФ и Белоруссии в 2022-м», — отмечает издание.



По итогам 2023 года российские экспортеры нарастили доходы от продажи древесины в дружественные страны на треть к докризисному 2021 году — до $4 млрд. Главным покупателем стал Китай ($2,4 млрд).

В начале апреля цены на алюминий на LME рекордно выросли из-за санкций США и Британии против РФ.

Ранее уголь подорожал для ЕС в 1,5 раза.