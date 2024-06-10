СПГ заменяет нефть благодаря низкой стоимости

Падение цен на газ и перспектива насыщения рынка в ближайшие годы стимулируют продажи грузовиков и судов, работающих на этом топливе. Об этом сообщает Bloomberg. Каждый третий новый тяжелый грузовик, проданный в Китае в апреле, работал на газе. Годом ранее на нем работал лишь каждый восьмой.

Такая же ситуация возникла с судоходством, где сжиженный природный газ (СПГ) является одним из основных заменителей мазута. Продажи СПГ для судов в Сингапуре в апреле выросли в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

СПГ в течение некоторого времени считался одной из альтернатив нефти, но теперь его привлекательность резко повысилась благодаря устойчивому периоду низких цен. Ожидается, что цены останутся на низком уровне в течение этого десятилетия благодаря массивной волне инвестиций в сектор со стороны США, Катара и других стран.