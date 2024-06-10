Расходы российского бюджета заметно превысили доходы

По итогам первых пяти месяцев 2024 года дефицит федерального бюджета составил в общей сложности 983 миллиарда рублей. О заметном превышении госрасходов над доходами сообщается на сайте Министерства финансов.

По предварительной оценке ведомства, суммарный объем расходов госказны в январе-мае составил примерно 15,3 триллиона рублей, тогда как доходы — порядка 14,3 триллиона. Таким образом, дефицит федерального бюджета достиг уровня почти в 1 триллион рублей.

В годовом выражении госрасходы выросли на 18,9 процента. Причины их наращивания в ведомстве раскрывать не стали, как и расписывать конкретные статьи федеральных затрат. В свою очередь, доходы бюджета за этот период времени увеличились на 45,5 процента. Несмотря на подобную динамику, покрыть дефицит властям не удалось.

Ранее в Минфине повысили оценку прогнозируемого на 2024 год дефицита федерального бюджета на 525 миллиардов рублей, до 2,12 триллиона рублей, или 1,1 процента ВВП. При этом суммарный объем госрасходов, согласно обновленной оценке ведомства, достигнет уровня в 37,2 триллиона рублей. По итогам первых четырех месяцев дефицит бюджета составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8 процента ВВП.