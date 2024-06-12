Число выданных в РФ деклараций на вино из Франции выросло почти на четверть

Число выданных в РФ деклараций о соответствии на вино из Франции в январе - мае 2024 года выросло на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 899, следует из данных Росаккредитации (есть в распоряжении ТАСС).

© РИА Новости / Нина Зотина

По данным службы, количество выданных деклараций на вино из Грузии увеличилось на 83,3% (до 121), из Италии - на 11,2% (566), из Германии - на 7,4% (116). В то же время сократилось число деклараций на вино из Испании и Португалии - на 12,7%, до 221 и 29,9%, до 94 соответственно.

"Декларации выдаются, более того, их общее количество в январе - мае 2024 года даже выросло почти на 17% к тому же периоду прошлого года, превысив 2,5 тыс. По российским винам деклараций стало больше на четверть (457)", - отметили в Росаккредитации.



В ноябре 2023 года начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщил, что импорт вина в Россию с января по октябрь 2023 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 532,4 тыс. тонн. Наибольший объем вин был ввезен из Италии (30%), Грузии (17%), Испании (13%), Франции (8%) и Португалии (6%).