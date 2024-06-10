Китай стал неожиданно много продавать за рубеж

В мае 2024 года экспорт Китая вырос до рекордных с января 302,3 миллиарда долларов (плюс 7,6 процента год к году). Об этом со ссылкой на Главное таможенное управления КНР сообщает «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали столь сильного роста — согласно прогнозам, на фоне ужесточения торговли с США и вероятного присоединения к торговой войне Евросоюза, КНР больше не будет продавать за рубеж так много товаров. Эксперты предполагали, что рост отгрузок за рубеж составит шесть процентов, а импорт, вместо предсказанных 4,2, вырос всего на 1,8 процента.

Итоговое положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось до максимальных с февраля 2024-го 82,6 миллиарда долларов. В Trading Economics предполагали, что показатель составит 73 миллиарда.

По итогам пяти месяцев профицит торгового баланса Китая увеличился на 2,7 процента, до 337,2 миллиарда долларов. Сильнее всего выросли поставки электроники (плюс 4,3 процента). Экспорт в США вырос на 0,2 процента, в то время как продажи товаров в ЕС упали на 3,9 процента на фоне слабого европейского спроса.

Объем торговли между Китаем и Россией за тот же срок вырос до 96,5 миллиарда долларов (плюс 2,9 процента в годовом выражении). Импорт составил 54,7 миллиарда долларов (плюс 6,9 процентов), а экспорт — 41,8 миллиарда долларов (минус 1,8 процента).

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что если США и Китай продолжат идти по пути эскалации торговой войны, то глобальный ВВП может упасть на семь процентов. Как полагают аналитики фонда, в ближайшие несколько лет появится больше трех тысяч новых торговых ограничений. Кроме того, многие государства все чаще склоняются к инвестициям в золото и уже не считают доллар такой надежной опорой, как прежде. В современных реалиях золото выглядит как безопасный и нейтральный актив, неуязвимый для санкций и изъятий.