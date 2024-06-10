ПМЭФ-2024 стал рекордным по сумме заключенных контрактов

Утверждения четырехметрового автобота на стенде Московской области, который говорит, что «машину российской экономики ничто не остановит», можно было воспринять как шутку или рекламный ход. Но все, что в последние дни происходило на полях Петербургского международного экономического форума, только подтверждает правоту робота-трансформера. Все 89 регионов России и 136 стан мира, сотни и сотни компаний и промышленных предприятий на площади свыше 100 тысяч квадратных метров. От изобилия красочных стендов, порой, рябит в глазах.

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Гости форума увидели грандиозные по своему масштабу российские проекты, которые уже в действии или будут запущены в самое ближайшее время. Например, высокоскоростная магистраль, которая до 2030 года свяжет Москву с северной столицей России.

В дальнейшем, скоростные железнодорожные магистрали свяжут столицу с Екатеринбургом, Адлером, Рязанью и Минском. Скорость поездов достигнет 400 километров в час, а протяженность скоростных магистралей более 4,5 тысяч километров.

«Это предел»: Греф оценил сложившуюся в российской экономике ситуацию

Петербургский форум, это далеко не только про экономику, это еще и торжество технологий во всех их проявлениях. Например, в автомобилестроении, где почти все можно потрогать своими руками.

Одним самым популярных стал стенд Московской области - здесь гостей приветствовал робот-коммунальщик, который умеет отвечать на темы, связанные с ЖКХ. Кроме того - с ним можно поговорить на отвлеченные темы, и даже послушать анекдоты.

«Москвичка заходит в автобус и спрашивает водителя мужчина вы не довезете меня до центра? Водитель - довезу, только не жалуйтесь потом, что вас не предупреждали», - говорит робот.

И, хотя после таких анекдотов, многие посетители уходили с задумчивыми лицами, очевидно одно: технологии искусственного интеллекта развиваются с такой скоростью, что уже во многих сферах жизни с успехом заменяют человека. Впрочем, когда дело касается традиций - человека заменить не сможет ни одна машина.

Петербургский форум привлек внимание всего мира. От Европы и США приехали те, кто хорошо понимает, куда движутся мировые политические и экономические процессы. Те, кто старается идти в ногу со временем.

Участие в ПМЭФ принял и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он прибыл сюда в один из павильонов и, конечно же, не мог пропустить общение с российской прессой. Он уделил 30 минут из своего плотного графика. Темы самые разные, но они сводились к одному и тому же.

Конечно же, главные опасения в Европе сейчас связывают с эскалацией конфликта на Украине. Поставки новых вооружений, разрешение на использование НАТОвского оружия в глубине России, отправка туда боевых подразделений Альянса. Венгрия с самого начала конфликта выступает против эскалации, блокирует европейскую помощь Украине. В Санкт-Петербурге Петер Сийярто, подтвердил, что Венгрия, которую с Россией многое связывает, в том числе и экономически, стоит на своем.

«Венгрия занимает очень четкую позицию. Мы призываем к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, и нам определенно не нравятся заявления, которые создают риск эскалации, очевидно, что отправка войск в Украину создает серьезный риск эскалации войны, поскольку указывает на наличие прямой конфронтации между НАТО и войсками Российской Федерации, которые представляют собой угрозы новой мировой войны», - заявил Сийярто.



Форум посетил и экс-аналитик Госдепа США, бывший офицер американской армии Скотт Беннет. В декабре прошлого года, он был гостем нашей программы. Сейчас, говорит Скотт, ему чудом удалось выехать из США, чтобы участвовать в форуме. Его коллегу Скотта Риттера не выпустили из Соединенных Штатов.

«Он пытался приехать. Но только я и еще пара американцев смогли выехать до того, как наше правительство начало активно этому препятствовать. Ну вы видели, что они сделали со Скоттом Риттером. Они просто вывели его из самолета и забрали у него паспорт. Мы живем во время, когда американское правительство пойдет на все, чтобы не дать своим гражданам приезжать в Россию, говорить с Российскими СМИ. И все потому, что они не хотят, чтобы люди узнали правду», - заявил Беннет.



Но все же петербургский форум - это прежде всего про экономику. Сейчас появляются новые рынки сбыта. Сумма заключенных на полях форума контрактов превысила рекордные 1,2 триллиона рублей. Гостем мероприятия стал Султанат Оман. Страна, с которой Россия сейчас выстраивает тесные партнерские отношения. Мы поставляем в Оман зерно, развивается туризм, есть серьезные планы по созданию и развитию логистики.

«У России и Омана уже сформировались прочные взаимоотношения и они продолжают развиваться. Россия - очень надежный и перспективный партнер. Оман может стать хабом для российской продукции в африканском регионе», - заявил сопредседатель оманско-российского делового совета Хаммед Хашим Аль-Дахаб Аль Гайлани.



В условиях глобального противостояния с Западом и санкций против суверенных государств, сегодняшний форум – яркий пример уже необратимого перехода к многополярному миру. И в качестве подтверждения, появление на сцене, во время пленарного заседания форума, вместе с Владимиром Путиным, президентов Боливии и Зимбабве. Стран, которые были испанской и британской колониями, а сейчас находятся под западными санкциями.

Мир стремительно меняется, заявил на заседании Владимир Путин. Старая модель зависимости от экономики США себя изжила и не отвечает интересам развивающихся стран. В этих условиях запад готов идти на любые кровавые авантюры, лишь бы сохранить свое доминирование в мире.

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укреплением своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет. Когда страна или человек в своей жизни пытаются сохранить свои позиции, укрепить их, но неправдами - это плохо. Вот правдами - это хорошо. А неправдами - никуда не годится», - заявил Путин.



Глобальная экономика, по словам президента, вступила в эпоху кардинальных перемен, когда формируется многополярный мир с новыми центрами роста. И экономика России динамично меняется, обретает большую силу и устойчивость. Только в прошлом году, рост ВВП в России составил 3,6 а за первый квартал текущего года – 5,4 процента. И важно то, заявил президент, что такой рост наблюдается в несырьевых отраслях.

«Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача», - заявил Путин.



Задачи, конечно, амбициозные, но, учитывая темпы роста, вполне выполнимые. За шесть лет, по словам президента, мы должны войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. И на эти цели необходимо направить не менее двух процентов ВВП. В стране будет запущен целый ряд новых национальных проектов по технологическому суверенитету в средствах производства и автоматизации.

Будет сделан акцент на разработку и производство новых отечественных материалов, химии, перспективных космических сервисов, технологий в энергетике. Всего Владимир Путин представил объемный план развития из десяти важных пунктов. Значительная роль отведена улучшению условий труда и социальным вопросам. С 1 июля будут запущены новые льготные ипотечные программы для семей с детьми. Минимальный размер оплаты труда привяжут к общему росту зарплат. И - долгожданная новость для многих граждан - следующего года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам.

«Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», - заявил Путин.



Экономика – это не только наука, но и в известной степени искусство. И Россия должна строить свою модель, исходя из реалий нашей страны, а не копировать пусть и успешный опыт соседних стран. Например, КНР.

«Китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская, и европейская - она более эффективна, где сочетаются и элементы плановых начал, и рыночная экономика. Китайцам удалось это сделать - в их условиях, и я согласен с этой оценкой - так и есть, об этом говорят цифры роста экономики, это очевидная вещь. Но, это для китайского общества, для китайской экономики эффективно», - заявил Путин.



И вполне естественно, что дискуссия коснулась и проведения специальной военной операции. На вопрос Путину, а не стоит ли в России ввести какую-либо единую государственную идеологию, президент ответил, что ее уже сформулировали сами россияне. Те, кто сейчас защищает Родину на полях СВО.

«Вы правы в том, что нужны объединительные идеи. И конечно, такой объединительной идеей – и сегодняшние события показывают это – может быть в самом хорошем, прямом, а не квасном смысле этого слова, патриотизм. И те люди, которые добровольно приходят и идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья, лучшее тому подтверждение, вот это патриотизм», - заявил.



Похоже, что разницу, когда на Украине людей хватают на улицах и отправляю в окопы, а в России уже больше 160 тысяч человек ушли на фронт добровольцами, хорошо видят Западе. Замечая успехи наших войск на поле боя запад начал открытую эскалацию конфликта, толкая мир к ядерной катастрофе. Владимир Путин напомнил, что у России, на сегодняшний день, самые современные ядерные силы, включая систему предупреждения о ракетном нападении, которой у Европы, кстати, нет. Поэтому, нашим оппонентам стоит серьезно задуматься прежде, чем угрожать России.

«По поводу ядерной эскалации: мы никогда не начинали этой риторики. Уже не помню, как звали эту дамочку, бывшего премьер-министра Великобритании, которая на вопрос – когда она становилась премьер-министром, – сказала, что она готова нажать ядерную кнопку. У нас есть ядерная доктрина, и там все написано. Но эта доктрина – это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких- то изменений в эту доктрину», - заявил Путин.



Что касается роста экономики страны, ее промышленного роста то, как ни странно это поначалу звучит, сегодняшняя ситуация сыграет свою положительную роль. Боевые действия рано или поздно заканчиваются, а технологии и наукоемкие разработки, по словам Владимира Путина, поднимают уже гражданское производство. Это то, что называется конверсией. У нас этот процесс уже запущен.

«Во всем мире те компании, которые производят специальную технику и вооружение, одновременно производят и гражданскую продукцию. Это совмещение двух направлений дает очень хороший синергетический эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. В целом у нас это получается», - заявил Путин.



Петербургский форум отчетливо показал, что пока Запад пытается наращивать производство вооружений, пока поднимает все выше риски начала третьей мировой войны, Россия уже думает о мирном будущем. О том, как будет восстанавливать разрушенные дома и заводы. А развитая и независимая от запада экономика и надежные партнеры, станут для этого твердой опорой.