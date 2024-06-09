Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда

Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Отмечается, что рекордного показателя удалось достичь к марту. К этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5 процента. Еще 13 процентов от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств, уточнили в регуляторе.

Торговля России и США выросла

В годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов (п.п.). В целом по итогам первого квартала 2024-го российские экспортеры отправили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта РФ этот показатель, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), составил около 15 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года доля так называемых «токсичных» валют в структуре расчетов за отечественный экспорт сократилась вдвое. При этом доля рубля в структуре российского экспорта и импорта в последнее время, напротив, демонстрировала устойчивый прирост и подобралась к отметке в 40 процентов.