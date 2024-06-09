Найдена замена нефти на мировых рынках

Каждый третий новый грузовик в КНР работает на сжиженном природном газе (СПГ). Отсутствие регулирования рынка, низкие цены и высокая эффективность СПГ могут привести к долгосрочному отказу от нефти, сообщает Bloomberg.

«Резкое падение цен на природный газ и перспектива его избытка в предстоящие годы стимулируют продажи грузовиков и судов, работающих на этом топливе, ускоряя долгосрочный отказ от нефти в КНР», — отмечает агентство.



Ситуация может повлиять и на другие страны, поскольку Китай — крупнейший импортер нефти.

Ожидания, что цены на СПГ останутся низкими в течение десятилетий, благодаря массовой волне инвестиций в США, Катаре и других странах, ускоряют повсеместное внедрение этого вида топлива.

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Каждый третий новый грузовик, проданный в Китае, работает на природном газе. За год рост составил 208%, только в апреле продали свыше 26 тысяч таких грузовиков.

Аналогичная ситуация наблюдается и в судоходстве, где сжиженный природный газ является одним из основных заменителей мазута. Продажи СПГ для судов в Сингапуре в апреле выросли в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

По данным Wood Mackenzie, на СПГ сегодня приходится около 3% мирового рынка судового топлива.

Bloomberg пишет, что популярность СПГ вызвана тем, что он дешевле дизельного топлива, кроме того не существует газового картеля, влияющего на цены подобно ОПЕК+. Природный газ также экологичнее нефтепродуктов.