Куба сделала РФ предложение о поставках некоторых материалов

Республика Куба готова поставлять гранит, мрамор, а также отделочные материалы на территорию РФ. От кубинской стороны поступили соответствующие предложения, сообщил в интервью ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В конце апреля проходил строительный форум на Кубе. Туда ездили наши представители. Обсудили промышленность строительных материалов. У них [кубинцев] есть интересные предложения в части гранита, мрамора, отделочных материалов, которые они готовы поставлять на территорию нашей страны", - сказал замминистра.



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Кроме того, по словам Стасишина, подведомственные учреждения Минстроя, которые обучают специалистов российского стройкомплекса и повышают их квалификацию, также обучают сегодня и коллег с Кубы.

"Первые обучающие семинары там провели буквально в апреле", - добавил он.



Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.