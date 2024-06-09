Торговля России и США выросла

Объем торговли между Россией и США в апреле составил 332 млн долларов, зафиксирован рост на 20% в годовом выражении. Такие расчеты, основанные на данных американской таможни, приводит РИА Новости.

Российский экспорт в середине весны увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов.

Главным товаром, поставляемым из России, остаются удобрения. Их поставки в годовом выражении возросли в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов.

Импорт платины увеличился в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.

Также втрое выросли поставки частей турбореактивных двигателей, до 10,1 миллиона долларов.

Импорт российских фосфатов оценивается в 4 млн долларов, на такую же сумму был экспортирован жмых из соевого масла.

При этом поставки товаров из США в РФ, напротив, сократились на 48% — до 34 миллионов долларов.

В основном в Россию привозили американские пищевые продукты (двукратный рост, 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона долларов).

Также в страну поставляли американские медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (2 миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона).

При этом в месячном выражении двусторонняя торговля сократилась на 30%, поскольку США временно перестали импортировать российский уран.