Бразилия хочет нарастить поставки кофе в Россию

Бразилия рассчитывает увеличить поставки кофе в Россию на 20 процентов, сообщает РИА Новости.

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Как заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес, стоимость остается изменчивой. Она зависит от непрогнозируемых факторов, в том числе — изменения климата. В настоящее время Бразилия занимается увеличение поставок в РФ, идет тенденция к росту экспорта кофе.

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Ранее международная организация кофе сообщила, что выпуск арабики в прошлом сельскохозяйственном году увеличился на 1,8% — до 94 миллионов мешков, а сорт робуста показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков. В текущем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2% — до 177 миллионов мешков. Наибольший вклад в общий прирост внесут страны-непроизводители.

Как заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.