В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 триллионов рублей
Ущерб, нанесенный Крыму водной и энергетической блокадами, в сумме превысил 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что ущерб от водной блокады превышает 7 триллионов рублей. От энергетической блокады итоговая цифра тоже за 7 триллионов, но Константинов не исключил, она может увеличиться после выявления новых пострадавших.
Кроме того, добавил собеседник агентства, в Крыму намерены посчитать ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, а также терактами.
Будет оценено и разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.
Ранее сообщалось, что в Крыму намерены национализировать имущество еще 110 лиц, которые выступают в поддержку киевских властей и ВСУ. Среди них - украинских певцы, олигархи и политики.
Среди украинцев, чье имущество может перейти Крыму - Сусана Джамаладинова, известная как певица Джамала, владеющий недвижимостью в Ялте экс-премьер Украины Арсений Яценюк, нардеп Украины Лидия Котеляк и многие другие.