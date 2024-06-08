Сечин рассказал про новую реальность для обедневших европейцев

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с жесткой критикой политики Европы по отказу от российских энергоресурсов. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, вызванный этим почти двукратный рост цен на газ для домохозяйств в 2021-2023 гг. заставил европейцев беспрецедентно сократить потребление голубого топлива.

«Высокая стоимость энергии вынуждает европейские домохозяйства сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах. В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился более чем на 20% за два прошлых года и продолжил падение в этом году», — заявил Сечин на ПМЭФ.



Он подчеркнул, что из-за этого впервые за многие десятилетия «Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее». Глава «Роснефти» предупредил, что продолжение подобной политики рискует «разрушить европейскую промышленность».