Сечин назвал энергопереход санкциями против 90% населения Земли

Страны Евросоюза в период с 2021 по 2023 год потратили на импорт газа от альтернативных поставщиков свыше $630 млрд, что соизмеримо с расходами Европы на российский газ за восемь лет, рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

В пресс-службе пояснили, что Сечин рассказал о ситуации с газом в ЕС в ходе выступления на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума. Доклад был озаглавлен как «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Сечин заявил о продолжении роста спроса на нефть в мире

Глава компании отметил, что идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка, дискриминации всей планеты.

«Партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. Дружба дружбой, а табачок врозь», — подчеркнул Сечин.



По его мнению, это отношение партнеров друг к другу отчетливо проявилось при реализации проекта по «спасению» Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. Он добавил, что принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета.

Сечин уточнил, что значительные средства, сопоставимые с затратами на газ, ЕС также потратил на зеленую энергетику.

Кроме того, «зеленый» переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, заметил глава компании. Он добавил, что в период с 1990 по 2015 год из развивающихся стран в развитые «утекло» ресурсов на сумму более 240 триллионов долларов.

Таким образом, пояснил Сечин, объявленная программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард».

Глава компании констатировал, что энергопереход фактически представляет собой необъявленные санкции, которые между тем применяются.