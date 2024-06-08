Минпромторг отреагировал на слова о налоговой нагрузке для металлургов

Заявления главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов являются странными. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит РИА Новости.

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Он отметил, что металлургия является одной из лидирующих отраслей по объему инвестиций в российскую экономику. Кроме того, государство всегда оказывало необходимую поддержку этому направлению.

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Евтухов напомнил, что два года назад из-за роста цен на металл Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении ряда компаний, в том числе «Северстали». Предприятия признали виновными и оштрафовали, однако государство пошло навстречу металлургам и сократило суммы взысканий до минимальных.

«После этого странно слышать заявления Алексея Мордашова о том, что государство не слышит бизнес, не идет навстречу бизнесу, а фискальной политике государства не хватает предсказуемости», — подчеркнул Евтухов.



Ранее во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Мордашов заявил, что нынешний уровень налогов и сборов в России стоит зафиксировать хотя бы на год. По его мнению, рост сборов, в частности налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), может подорвать доверие и мотивацию бизнеса.