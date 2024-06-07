Чернышенко назвал одно из ключевых направлений по повышению эффективности экономики РФ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что одним из ключевых направлений для развития экономики РФ является экспорт отечественных технологий.

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Президент России Владимир Путин ранее на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что к 2030 г. необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В течение шести лет не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах. Глава государства назвал такое структурное изменение экономики цифровой платформенной революцией.

«Ключевым и перспективным направлением в этом процессе является экспорт отечественных технологий. В настоящее время в мире происходит ускоренное внедрение решений на основе ИИ, и Россия – одна из стран-лидеров по внедрению и применению этой технологии», — сказал Чернышенко.



Он отметил, что Россию могут ждать и вызовы в экономике — демографический кризис и спад производительности труда.

«В свете последних событий многие возлагают большие надежды на искусственный интеллект, считая его единственным возможным решением в преодолении кадрового дефицита», — сказал он.



Также, по его словам, новые кадры должны быть не только подготовлены профессионально, но и соответствовать национальной цели, которую обозначил президент — развитие гармоничной личности на основе национальных духовно-нравственных ценностей народов России.

На ПМЭФ Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров осмотрели стенды шести регионов ПФО: Башкортостана, Татарстана, Кировской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.