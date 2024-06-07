На ПМЭФ обсудили возможности роста доли женщин-инвесторов

В России отмечается рост вовлеченности женщин в розничные инвестиции, во многом за счет разнообразия инвестиционных инструментов и повышения финансово-инвестиционной грамотности женщин, отметила в рамках ПМЭФ-2024 старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

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Выступая модератором на панельной сессии «Женское лидерство в инвестициях», она отметила, что за пять лет доля женщин-инвесторов выросла в три раза. По ее мнению, «интерес женской части населения к инвестициям связан с тем, что многие из них рассматривают инвестиции как основу своей финансовой свободы и дополнительную поддержку семьи. Полученные средства от вложений они обычно направляют на образование, медицинские услуги, путешествия, покупку недвижимости и даже на ремонт».

При этом в ПСБ отмечают общее повышение доступности инвестиционных инструментов, наличие просветительских и образовательных проектов, выход на новый уровень финансовой и инвестиционной грамотности женщин. По этой причине женский спрос на инвестиции при наличии достаточного уровня поддержки будет гарантировать рост доли женщин в инвестиционной сфере, сообщила Подгузова.

На сессии обсуждалась роль общественных организаций и государства в поддержке проектов и программ в интересах женщин, влияние женского лидерства в инвестициях на социально-экономическое развитие национальных экономик, наиболее эффективные инвестиции в новых экономических условиях и другие вопросы.