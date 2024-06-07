Набиуллина высказалась о ситуации с валютной выручкой в России

Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в России в последние месяцы является устойчивой. Об этом на пресс-конференции заявила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она указала, что взгляд РФ на перспективы мировой экономики «существенно не изменился и соответствует базовому процессу».

«Сохранение устойчивых темпов роста в мире означает, что спрос на товары российского экспорта будет оставаться стабильным. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки на внутренний рынок в последние месяцы устойчива», — добавила Набиуллина.



По словам главы ЦБ, более сбалансированные темпы роста импорта обеспечивает проводимая в РФ денежно-кредитная политика. При этом на его динамику влияют проблемы с платежами из-за санкций и если эти трудности сохранятся надолго, то ограниченный ввоз товаров может иметь среднесрочный проинфляционный эффект, отметила Набиуллина.