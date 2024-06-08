$88.76096.69+0.12
Почта

Глава крупного банка описал ситуацию в экономике словами «ничего пока страшного»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перегрева российской экономики, и в ней «ничего пока страшного не происходит». Такими словами представитель крупного банка описал ситуацию на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит РБК.

Глава крупного банка описал ситуацию в экономике словами «ничего пока страшного»
© globallookpress.com

По мнению Костина, на экономику страны влияют большие затраты на оборону и непроизводственные товары производства — эти государственные расходы не покрываются произведенной продукцией, которая потом поступает в общество. Из-за этого и растет инфляция.

«Я считаю, что инфляция семь процентов — хорошо, инфляция восемь процентов — тоже нормально», — пояснил глава ВТБ.

Рост цен — плохо, и его нельзя оставлять без контроля, однако экономика продолжает расти, добавил Костин. Самые быстрые темпы роста российской экономики пришлись на нулевые годы, когда инфляция была двухзначной, отметил он.

В рамках ПМЭФ глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в первом квартале 2024 года перегрев российской экономики как минимум не уменьшился. Она уточнила, что прежде всего на это указывает повышенный рост цен, особенно в нерегулируемых секторах. Еще один индикатор — усиление напряженности на рынке труда, в частности исторически низкая безработица.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отмечал, что перегрев в российской экономике создает устойчивое инфляционное давление. Оно прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса. По словам представителя ЦБ, речь идет о ситуации, когда «потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла».

Экономика
Алексей Заботкин
Андрей Костин
Эльвира Набиуллина
Банк России
Банк ВТБ
ПМЭФ-2024
1