Инвестиционный бум и высокие технологии: итоги участия Ростовской области в ПМЭФ-2024

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Делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). По итогам форума власти региона договорились о миллиардных инвестициях и подписали соглашения с Wildberries и группой «Самолет», сообщается на сайте областного правительства.

«Здесь рождается инвестиционный бум»

Экспозиция Ростовской области на ПМЭФ-2024работала под слоганом «Здесь рождается инвестиционный бум». Связано это с двузначным ростом инвестиций в регионе: в 2023 году инвестиции в экономику Ростовской области увеличились на 23,3 процента и достигли 643,7 миллиарда рублей.

На ПМЭФ-2024 регион подписал соглашения на 114,5 миллиарда рублей. Ожидается, что в результате реализации проектов в области будет создано почти девять тысяч рабочих мест.

Соглашение с Wildberries

Глава Ростовской области и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заключили соглашение о сотрудничестве правительства региона с одним из крупнейших российских маркетплейсов.

В рамках соглашения в Аксайском районе области построят распределительный центр Wildberries площадью около 180 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается примерно в 11,5 миллиарда рублей, созданы будут около 7500 рабочих мест. Срок реализации проекта - до третьего квартала 2026 года.

Большой проект группы «Самолет»

Группа «Самолет» в ближайшие десятилетия реализует в Ростове-на-Дону масштабный проект комплексного развития территории. Голубев и управляющий партнер группы Александр Прыгунковподписали соглашение о строительстве жилищного комплекса на улице Пойменной.

Сроки реализации проекта - 2024-2042 годы. За 18 лет «Самолет» планирует вложить в создание жилого района в Ростове-на-Дону более 101 миллиарда рублей. Группа намерена построить 650 тысяч квадратных метров жилья, а также социальную и транспортную инфраструктуру.

Инвестор обязуется передать 32,5 тысячи «квадратов» жилья льготникам - жильцам аварийных домов и детям-сиротам.

Энергоэффективное жилье

Голубев и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение о развитии энергоэффективного строительства в Ростовской области. Сейчас регион входит в топ-15 субъектов по объему жилищного строительства, а на энергоэффективные новостройки (класс А и выше) приходится около 15 процентов строительства.

Мутко подчеркнул, что увеличение доли «зеленого» жилья откроет перед регионом новые возможности - это более рациональное использование ресурсов, улучшение экологии, повышение качества жилья и экономия на коммунальных услугах. ДОМ.РФ и Ростовская область договорились повышать информированность местных застройщиков о льготном финансировании и преимуществах «зеленого» строительства.

Миллиард рублей на ангарный комплекс

Также соглашение о сотрудничестве было подписано с гендиректором авиакомпании «Азимут» Павлов Екжановым. За пять лет донская авиакомпания планирует вложить более миллиарда рублей в оснащение строящегося ангарного комплекса. В новом комплексе будут проводить сложные работы по техобслуживанию самолетов - не только «Азимута», но и других перевозчиков. Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2025 года.

Голубев подчеркнул, что регион поддерживает свой аэропорт в работоспособном состоянии - он полностью укомплектован персоналом. Одновременно идет развитие базовой авиакомпании. Ростовская область готова открыть аэропортовый комплекс, когда это будет возможно, отметил губернатор.

Новое высокотехнологичное производство

Также Голубев подписал соглашение об инвестиционном проекте с гендиректором компании «Элмика» Ириной Антиповой. Проект предусматривает создание производства высокотехнологичных полимеров в особой экономической зоне «Ростовская». Компания построит цеха общей площадью около трех тысяч квадратных метров. Объем инвестиций на первом этапе составит около 300 миллионов рублей, также будет создано 50 высокотехнологичных рабочих мест.

Антипова отметила доступность энергоресурсов на территории особой экономической зоны. Она подчеркнула, что речь идет о готовой площадке, где можно «сразу подключаться и работать». Высокотехнологичные полимерные заготовки будут использовать для производства деталей, необходимых в нефтегазовой и других сферах.

«Это 100% импортозамещение», - подчеркнула Антипова.



Уникальное производство пищевых эмульгаторов

Губернатор Ростовской области и гендиректор ООО «Ласенор Русия» Евгений Барабашов подписали соглашение о строительстве в Азове цеха по производству пищевых эмульгаторов. Голубев подчеркнул, что Ростовская область - крупнейший регион РФ по производству подсолнечника, поэтому области нужны мощности для его переработки.

Барабашов отметил, что пока все эмульгаторы такого типа в России импортные. За три года компания планирует вложить в проект по расширению производства 300 миллионов рублей. Площадь нового цеха составит около 1,5 тысячи квадратных метров, также будут построены офисное здание и исследовательская лаборатория. Объем производства вырастет до восьми тысяч тонн продукции в год.

Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив

Во время ПМЭФ-2024 Голубев и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева договорились укреплять сотрудничество, которое продолжается более десяти лет. Чупшева рассказала, что Ростовская область активно участвует в создании детского технопарка «Кванториум», сети коллективных пространств «Точка кипения» и помогает движению «Ворлдскиллс Россия».

Голубев и Чупшева обсудили, как в регионе реализуются инициативы АСИ, в частности, создание и развитие «Клуба стратегических инициатив», а также форум «Сильные идеи для нового времени». В 2024 году в рамках форума от Ростовской области было подано 1189 идей - это шестое место среди субъектов РФ. Победу на региональном этапе форуме одержали 12 проектов, их реализацию сопровождают профильные министерства и ведомства Ростовской области, рассказал Голубев.

Развитие отношений с Белоруссией

В рамках ПМЭФ-2024 состоялась встреча губернатора Василия Голубева с белорусским послом в России Дмитрием Крутым. Голубев сообщил, что по итогам 2023 года внешнеторговый оборот Ростовской области и Белоруссии вырос на 1,1 процента к 2022-му. Губернатор отметил роль Белорусской универсальной торговой биржи - там зарегистрировано уже 76 донских компаний.

«Отдельная тема - агропромышленный комплекс, требующий постоянного взаимодействия, есть интерес с белорусской стороны. Это все мы будем поддерживать», - подчеркнул Голубев.



Голубев сообщил Крутому, что уже определено помещение для генерального консульства Белоруссии в Ростове-на-Дону. Консульский округ будет включать территории ДНР, ЛНР, Крыма, Волгоградской, Запорожской, Ростовской, Херсонской областей и Севастополя.

Крутой рассказал, что Ростовская область и Белоруссия вместе работают над созданием мультибрендового сервисного центра, который займется продажей и сервисом запчастей белорусской техники на юге России. Кроме того, контракты с партнерами в Ростовской области заключили белорусские станкостроительные компании.