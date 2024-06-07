Соединенные Штаты задолжали мировой экономике $54,3 трлн. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.

"Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике $54,3 трлн", - сказал Путин.

