Путин раскрыл задолженность США перед мировой экономикой

Суммарный объем задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг уровня в 54,3 триллиона долларов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Из вышеуказанной суммы 12,6 триллиона долларов принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах «вне границ США». Еще 10 триллионов взяты американскими компаниями. Эти активы, по словам Путина, — «ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике».