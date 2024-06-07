Выступление Путина на ПМЭФ. Главное

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это выступление длилось один час и вошло в тройку самых длинных выступлений Путина на этой площадке. Мы собрали главное из его речи.

Во время своей речи Путин поддержал инициативу возвращения индексации пенсии для работающих пенсионеров, с которой ранее выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам президента, это предложение поможет обеспечить в России социальную справедливость. Он также добавил, что индексация возобновится с 2025 года.

«Мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом и скажу. Самое главное-то — нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», — заявил он.



Помимо этого президент заявил, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда будет соотноситься с медианной зарплатой в России. По его словам, этот показатель составит 48% от медианной зарплаты и в дальнейшем продолжит расти. Согласно прогнозам Путина, к 2030 году минимальный размер оплаты труда составит уже не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Путин также поручил власти регионов смягчить условия для семейной ипотеки в малых городах, а также в регионах с неразвитым жилищным строительством. По словам президента, в таких регионах появится возможность получить льготный кредит под 6% для семей с детьми любого возраста, если хотя бы один из детей еще не достиг совершеннолетия.

Президент также добавил, что на сегодняшний день темпы роста российской экономики уже обгоняют среднемировые показатели.

«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — заявил он.



Президент уточнил, что Россия уже опередила по объему экономики Японию и Германию, однако властям страны еще предстоит обеспечить экономике стабильный рост.

Кроме того, президент подчеркнул, что, несмотря на препятствия и «нелегитимные санкции», Россия остается одним из ключевых игроков на мировом рынке.

При этом расчеты за экспорт в валютах недружественных стран, по словам Путина, значительно сократилась и приближается к показателю в 40%.

Президент добавил, что Россия будет и дальше наращивать использование национальных валют в торговых расчетах.

Продолжая тему международных экономических отношений, Путин заявил, что страны Запада подорвали доверие к собственным платежным системам. В связи с этим, рассказал президент, Россия планирует создание независимой от стран Запада платежной системы, которая будет использоваться странами БРИКС.

«По линии БРИКС прорабатывается создание независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», — рассказал он.



Помимо этого Путин добавил, что к 2030 году расходы на научные разработки в России должны составить не менее 2% ВВП. За этот срок, согласно словам президента, Россия должна войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

Путин также заявил, что Россия должна попасть в топ-25 стран мира по плотности роботизации — это означает установку и использование более 100 тысяч роботов.

Помочь в достижении этих целей должен механизм внедрения отечественных изобретений — Путин призвал разработать систему, которая поможет воплощать изобретения в конкретные продукты.

При этом российский президент признал, что Вооруженным силам РФ нужен более высокий темп технологического обновления. Этот вопрос Путин назвал «важнейшим и определяющим».

Кроме того, Путин призвал Госдуму ускорить темпы принятия законопроектов по государственно-частному партнерству в космосе.

«На рассмотрении в Государственной думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космической сферы. Прошу принять эти нормативные акты в ближайшее время», — заявил он.



Во время своей речи президент не обошел стороной и вопрос культуры. Согласно словам Путина, в России продолжится Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды. Программа, по оценкам президента, встретила хорошие отзывы у россиян и пользуется большой популярностью.

При этом президент также заявил, что к 2030 году в России необходимо будет отреставрировать более 1 тысячи объектов культурного наследия.

Помимо этого Путин поручил государственную думу создаст правовую базу для креативной индустрии. Эта правовая база, по словам президента, должна будет создать фундамент для принятия дальнейших мер поддержки.