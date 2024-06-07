Путин заявил о досрочном достижении одной из целей

Над целью увеличить в Российской Федерации число занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек «посмеивались», а она была достигнута досрочно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также выразил благодарность бизнесу за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Он отметил, что многие российские предприниматели поддерживают участников спецоперации и их семьи, родных и близких бойцов СВО: отправляют в подразделения свою продукцию, приобретают вещи и технику, оказывают помощь госпиталям.

Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

До этого Путин дал поручение смягчить налоговый режим для производственных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Также он поручил с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.