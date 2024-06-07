В прошлом году инфляция в России составила 7,42% (уровень продовольственной инфляции был еще выше - 8,16%), а в этом году она составит где-то 9%. Соответственно, здесь возникают вопросы о том, как бороться с инфляцией. И в принципе один из способов такой борьбы – это повышение ключевой ставки. Но при этом сейчас всем совершенно понятно, что повышение ставки в РФ не станет инструментом в борьбе с инфляцией, поскольку деньги в экономику заливаются не через кредиты, а через бюджетные расходы. Поэтому ставку можно держать на уровне 16% или на уровне 50% - эффект будет один и тот же, то есть никакой. Сдержать инфляцию не получится. Сейчас она находится на уровне около 9%, и до конца года на нем же и останется, может быть, будет даже еще выше. При этом зарплаты в России растут и продолжат расти, скорее всего, в реальности мы получим рост зарплат на 5%. А основной проблемой российской экономики в настоящее время является нехватка рабочих рук, в особенности квалифицированных, что подтверждается опросами Росстата среди предпринимателей. Так что, судя по всему, наш уважаемый Центробанк решил, что лучше ничего не делать, чем делать и потом позориться. Ведь если в ЦБ подняли бы ставку, а потом ничего бы не произошло, инфляция осталась бы высокой, то возник бы вопрос: «Почему у вас ничего не получается?».

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук