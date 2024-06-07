Путин: Россия будет производить больше потребительских товаров

Президент РФ Владимир Путин заявил о способности и планах России производить больше потребительских товаров. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) глава государства подчеркнул, что для реализации цели необходим запуск новых проектов во всех регионах, передает РИА Новости.

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Также Россия может и будет производить больше станков, оборудования, транспорта, лекарств, отметил глава государства. По его словам, помимо запуска новых проектов, нужно создавать современные рабочие места, «причем, повсеместно, во всех регионах страны».

Путин сообщил, что к 2030 году инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 5-8 июня. Темой его стала «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».