Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

Потребление мяса россиянами достигло почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире. Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 кг на человека. Для сравнения, в мире в среднем это 42-43 кг на человека», - заметил он.



При этом глава государства обратил внимание на то, что мощности мясной отрасли за пятнадцать лет выросли в почти два раза и Россия «вышла на стопроцентное обеспечение собственными продуктами».

«Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мясо и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки», - подчеркнул Владимир Путин.



Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема его в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».