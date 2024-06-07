Путин призвал ускорить технологическое обновление армии России

Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что они необходимые и в военной сфере.

Глава государства отметил, что в России меняется и развивается и финансовый сектор, и сфера транспортных услуг. Схожие процессы начинаются и в армии

«В Вооруженных силах России нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны», — сказал президент.



Путин добавил, что России необходимо обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на экономики, в том числе и на долгосрочную перспективу.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема его в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».