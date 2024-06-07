Россия благодаря Петербургскому международному экономическому форуму сможет сформировать новые торговые связи с незападными странами. И такой шанс появится у страны из-за изменений в геополитической ситуации, пишет CNBC.

В публикации говорится, что России удалось приспособить свою экономику к новой действительности с санкциями и торговыми ограничениями в отношении крупнейших отраслей, таких как нефтегазовый сектор. И такая ситуация не нравится западным странам, утверждают авторы. Подчеркивается, что Москва использует ПМЭФ для того, чтобы установить новые связи с государствами, готовыми сотрудничать с Россией.

Потенциальные партнеры РФ, как указывают авторы, - Азия, Африка и Латинская Америка. Как сообщается, форум демонстрирует, что в России все благополучно, несмотря на давление со стороны Запада.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 5-8 июня. Темой его стала «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Страной - гостем ПМЭФ-2024 выступит Оман.