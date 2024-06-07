Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

Предлагаемые Министерством финансов (Минфином) налоговые изменения на фоне параллельного роста государственных расходов с большой долей вероятности нейтральным образом скажутся на темпах роста потребительских цен в России. Об этом Центробанка (ЦБ).

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Планируемые налоговые изменения, как считают в регуляторе, подразумевают, что рост расходов госказны в ближайшие несколько лет покроется благодаря увеличению доходов консолидированного бюджета. Эти решения соответствуют срокам нормализации бюджетной политики с 2025 года, пояснили в ЦБ.

В то же время в Центробанке отметили, что в настоящий момент в России усиливаются проинфляционные риски. В среднесрочной перспективе это может привести к устойчивому роста потребительских цен в стране. На эти риски указывают в том числе ожидания населения и участников финансового рынка.

«Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — резюмировали в ЦБ.



Предлагаемые Минфином налоговые изменения подразумевают введение в России пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка будет варьироваться в зависимости от ежегодных доходов граждан. Оклады до 2,4 миллиона рублей будут облагаться по ставке в 13 процентов, до 5 миллионов — в 15 процентов, до 20 миллионов — в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а свыше 50 миллионов — в 22 процента. Кроме того, ведомство предложило поднять ставку налога на прибыль компаний с действующих 20 до 25 процентов.