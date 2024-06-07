В ЦБ допустили повышение ставки в ближайшее время

Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, однако в сопровождающем заявлении четко обозначил курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Как отмечается в релизе регулятора, на следующем заседании допускается возможность повышения ключевой ставки. Этот прямой сигнал контрастирует с более размытыми формулировками предыдущих месяцев. Так, в марте ЦБ не давал однозначных ориентиров по ставке, в апреле лишь указывал на необходимость длительного периода жестких условий для замедления инфляции. В июньском заявлении эта фраза звучит еще жестче: "Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период сдерживания экономики, чем прогнозировалось в апреле". Центробанк поясняет, что рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. По данным ЦБ, текущие темпы роста цен перестали снижаться, оставаясь вблизи уровней первого квартала 2024 года. Годовая инфляция в апреле оценивалась в 8,1% после 7,8% в марте. Регулятор рассчитывает вернуть ее к целевому ориентиру 4% лишь в 2025 году. До этого экономист оценила, могут ли россияне взять ипотеку при зарплате в 50 тысяч рублей.