ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

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Так, решение совпало с ожиданиями многих аналитиков. Они назвали менее вероятным повышение ключевой ставки до 17% и не ждали более значительного увеличения ее уровня.

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Сейчас ключевая ставка составляет 16%. На последнем заседании, 26 апреля, Банк России оставил показатель без изменений третий раз подряд. Позднее в ЦБ отметили, что пик годовой инфляции прогнозируется во втором квартале года. Еще в июне 2023 года ключевая ставка составляла 7,5 процента годовых. За год она выросла более чем вдвое.