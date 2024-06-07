LIVE:Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума 2024 (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня. Традиционно от президента ждут оценки глобальных событий, состояния российской экономики, проектов в области промышленности и цифровизации. Ожидается, что на форуме также выступят президенты Боливии Луис Арсе и Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В этом году главная тема ПМЭФ - "Основа многополярности - формирование новых центров роста". Начиная с 1997 года, ПМЭФ ежегодно собирает международных экспертов, политиков и лидеров для обсуждения ключевых вопросов бизнеса и экономики. В этом году мероприятие проходит с 5 по 8 июня.