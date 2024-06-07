В Кремле допустили проведение Путиным рабочих встреч на полях ПМЭФ

В Кремле не исключают проведение президентом России Владимиром Путиным рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Такие встречи могут состояться как до, так и после пленарной сессии ПМЭФ, отметил он.

Путин будет участвовать в пленарной сессии, начало которой ожидается после 14:00 по московскому времени. Также запланировано выступление президента Боливии Луиса Арсе и главы Зимбабве Эммерсона Мнангагва, с которыми 6 июня у российского лидера «состоялись очень продуктивные переговоры».

Ранее в Кремле раскрыли личность модератора пленарной сессии ПМЭФ. Им будет политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов. Песков уточнил, что главной темой выступления Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет российская экономика.