$88.76+0.0296.57+0.13
Почта

На фоне роботов и андроидов: самые яркие девушки ПМЭФ

Slide 1 of 15
Девушки у стенда Московской области
1/12
Девушки у стенда Московской области 
© РИА Новости
Участницы форума
2/12
Участницы форума 
© РИА Новости
Участница форума на стенде Московской области
3/12
Участница форума на стенде Московской области 
© РИА Новости
Презентация новой модели Lada Iskra
4/12
Презентация новой модели Lada Iskra 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Девушки на стенде "Аэрофлота"
5/12
Девушки на стенде "Аэрофлота" 
© РИА Новости
Участницы форума
6/12
Участницы форума  
© РИА Новости
Участницы XXVII Петербургского международного экономического форума
7/12
Участницы XXVII Петербургского международного экономического форума 
© ТАСС
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме
8/12
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 
© EPA/TACC
Участницы XXVII Петербургского международного экономического форума
9/12
Участницы XXVII Петербургского международного экономического форума 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники XXVII Петербургского международного экономического форума
10/12
Участники XXVII Петербургского международного экономического форума 
© ТАСС
Постетительницы Петербургского международного экономического форума
11/12
Постетительницы Петербургского международного экономического форума 
© EPA/TACC
Участницы XXVII Петербургского международного экономического форума на стенде "Здоровое отечество"
12/12
Участницы XXVII Петербургского международного экономического форума на стенде "Здоровое отечество" 
© ТАСС

С 5 по 8 июня 2024 года в России проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Главной темой этого масштабного стало формирование новых точек роста.

Уже в первый день работы ПМЭФ посетители увидели новую Lada Iskra, восхитились юмором андроида Жени и размерами четырехметрового трансформера из деталей автомобилей на стенде Московской области.

Одним из главных украшений форума стали девушки, которые радовали гостей своими обворожительными улыбками. К слову, фотографам активно позировали не только красотки у стендов, но и зарубежные гостьи.

Всего, по прогнозу инвестиционного стратега из «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, по итогам ПМЭФ-2024 могут быть заключены контракты на общую сумму в 4–5 трлн рублей.

Самые яркие девушки Петербургского международного экономического форума – в галерее «Рамблера».

Экономика
Фото
Александр Бахтин
ПМЭФ-2024
2