В Кремле назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на которой будет присутствовать президент России Владимир Путин, станет политолог Сергей Караганов. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Пленарная сессия ПМЭФ, на которой традиционно выступает президент Владимир Путин и затем отвечает на вопросы, назначена на 7 июня. Накануне осведомленные источники сообщили, что модератором ее выбран политолог и профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов, являющийся одним из разработчиков концепции «поворота на Восток». Однако сам он отказался от комментариев.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив, что начало сессии планируется после 14:00 мск.

«Сегодня после двух мы ожидаем пленарку. Ее будет вести Караганов. Выступит президент Путин, выступят два гостя, два президента, президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись очень продуктивные переговоры», - пояснил он.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема его в этом году - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».