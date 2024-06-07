Налоги в России пообещали снизить для 18 млн человек

Налоговые изменения повлекут за собой снижение платежей для 18 миллионов человек в России за счет вычета для семей с детьми. С таким заявлением выступил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики», пишет РИА Новости.

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По словам Егорова, налоги для семей с детьми при определенном уровне дохода, «наверное, в первый раз за долгие годы падают по сути с 13% до 6%».

Напомним, что Минфин ранее выступил за внесение ряда корректировок в налоговую систему России. В частности, речь идет о расширенной прогрессии НДФЛ.

Предложенные поправки предполагают, что для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.