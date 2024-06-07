Мировые цены на алюминий резко выросли

С начала 2024 года мировые цены на алюминий выросли более чем на четверть. О резком подорожании металла свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов.

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Стоимость трехмесячных фьючерсов на поставку металла выросла до 2767,5 доллара за тонну — она стала рекордно высокого уровня за последние два года. С начала 2024-го прирост составил 28 процентов.

По словам опрошенных Forbes аналитиков, несмотря на то, что текущие цены далеки от максимумов февраля 2022 года, они Евросоюз запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги, труб и трубок из РФ), отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Казаков.

Помимо западных ограничений, один из самых востребованных металлов для перехода на «зеленую» энергетику дорожает из-за форс-мажора по поставкам глинозема с заводов в Австралии со стороны одного из крупнейшего мирового производителя, Rio Tinto. В то же время рекордная жара в Азии разгоняет спрос на электроэнергию. Однако, по мнению аналитика ФГ «Финам» Алексей Калачев, для продолжения роста цен на алюминий нет оснований — на рынке алюминия сохраняется профицит, а в производстве — избыточные мощности.

В марте 2024 года Евросоюз нарастил закупки российских стали и железа до максимальных значений с мая 2023 года.В денежном выражении объемы экспорта выросли в 1,7 раза, до 328 миллионов евро. Импорт алюминия из РФ в марте увеличился на 29 процентов. Германия показала пятикратный рост закупок, до 22,4 миллиона евро, а главным покупателем этого металла стала Бельгия (130,5 миллиона евро).