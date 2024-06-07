В Минтруде высказались о шестидневной рабочей неделе

Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России нет, заявил на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он указал на рекордно низкую безработицу в стране, передает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что при переработках в праздничные или выходные дни предусмотрена повышенная оплата. Однако это должно происходить при обоюдном согласии сторон, добавил министр.

Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет, — пояснил Котяков.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал сократить на два часа рабочую пятницу для женщин. При этом он считает, что в таком случае у россиянок должна сохраняться средняя зарплата.

Как отметил Чернышов, женщины выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. Если бы за работу по дому им платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей, указано в обращении. Инициатива должна позволить россиянкам лучше отдыхать и улучшить демографическую ситуацию в стране. Согласно документу, мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.