Глава ВТБ: проблема с зависшими индийскими рупиями рассосалась

Россия развивает сотрудничество и с другими странами БРИКС. К примеру, около 90% всех платежей между Китаем и РФ проводятся в юанях и рублях, отметил глава ВТБ.

«Та же ситуация с расчётами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась, проблема решена, как и с другими странами», — рассказал Костин в интервью «Известиям».



Агентство Bloomberg в сентябре писало, что Россия не может использовать национальную валюту Индии в своих проектах, поскольку операции с ней на территории страны ограничены.