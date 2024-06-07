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Андрей Костин заявил о решении проблемы с зависшими в Индии рупиями

Россия развивает сотрудничество и с другими странами БРИКС. К примеру, около 90% всех платежей между Китаем и РФ проводятся в юанях и рублях, отметил глава ВТБ.

Глава ВТБ: проблема с зависшими индийскими рупиями рассосалась
© РИА Новости
«Та же ситуация с расчётами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась, проблема решена, как и с другими странами», — рассказал Костин в интервью «Известиям».

Агентство Bloomberg в сентябре писало, что Россия не может использовать национальную валюту Индии в своих проектах, поскольку операции с ней на территории страны ограничены.

Экономика
Андрей Костин
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