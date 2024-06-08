Минсельхоз РФ прокомментировал турецкое эмбарго на пшеницу

Решение Турции временно остановить ввоз пшеницы до середины октября для поддержки местных производителей не окажет серьезного влияния на российский рынок зерна. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Мария Лут по итогам встречи с египетским коллегой на ПМЭФ, передает ТАСС.

По словам министра, для России ситуация не критична, поскольку ожидается существенное снижение урожая по сравнению с предыдущими годами.

«Для нас никакого негатива это не будет иметь. Мы торгуем со многими странами, экспортеры перераспределят объемы», — отметила Лут.



Она напомнила, что с июня по сентябрь 2023г. в Турцию было поставлено около 3 млн тонн российской пшеницы.

«Фактически у нас получаются лишние 3 млн тонн, учитывая, что Турция занимает второе место по импорту нашей пшеницы», — пояснила глава Минсельхоза.



Прогноз урожая зерновых в РФ на 2024 году составляет 132 млн т, в том числе 86 млн т пшеницы. Однако министр предупредила, что при сохранении засушливых условий эти показатели могут быть ниже.

«Гипотетически то, что Турция закрылась, предпосылки понятны — они хотят поддержать рынок. Конечно, пошел рост мировых цен, и Турция хочет их снизить такими действиями», — полагает Лут.



До этого стало известно, что пошлины ЕС заставят РФ искать новые рынки сбыта зерна.