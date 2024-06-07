ЦБ проведет четвертое в 2024 году заседание по ключевой ставке

Банк России проведет четвертое в этом году заседание по ключевой ставке в пятницу, 7 июня.

Сейчас ключевая ставка составляет 16 процентов. На последнем заседании, 26 апреля, Центробанк оставил показатель без изменений третий раз подряд. Позднее в ЦБ сообщили, что ожидают пик годовой инфляции во втором квартале года.

Еще в июне 2023 года ключевая ставка составляла 7,5 процента годовых. За год она выросла более чем в два раза.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ЦБ сохранит ставку. «Мы видим, что инфляционные процессы в стране, к сожалению, в последнее время демонстрируют рост. Поэтому у Центрального банка, конечно, очень серьезная дилемма — что делать в этой ситуации?» — отметил парламентарий. Он надеется, что майский инфляционный всплеск носит временный характер, а в дальнейшем ситуация успокоится.

Многие российские банки повысили ставки по вкладам перед решением ЦБ. Это может означать, что в банках уверены в повышении ключевой ставки.