Песков рассказал о важности сохранения роли нефтяной отрасли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для бюджета страны важно сохранять ключевую роль нефтяной отрасли. Об этом сообщают «Известия».

По словам Пескова, российская экономика развивается не за счет «нефтянки», а благодаря производству, услугам и переработке нефтепродуктов. По его словам, такое положение дел очень важно для развития России.

«Самое главное, что получается менять характер развития экономики. Мы развиваемся за счет производства, за счет переработки, за счет услуг. А не за счет “нефтянки”. Хотя “нефтянка” остается, естественно, одним из главных столпов нашего бюджета. Но меняется характер развития экономики. Вот это качественное развитие экономики чрезвычайно важно», — заявил он.



Ранее Песков назвал повышение рождаемости одним из приоритетов президента и правительства.